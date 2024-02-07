اتصالات النواب: قرارات الرئيس بإطلاق أكبر حزمة للحماية الاجتماعية غير مسبوقة

ثمن النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، القرارات غير المسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق أكبر حزمة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أنها تاريخية بكل المقاييس وجاءت فى التوقيت المناسب لدعم محدود الدخل قبل حلول شهر رمضان المعظم.

أشار بدوى فى بيان له اليوم إلى أن حزمة القرارات التاريخية للرئيس أثلجت وبحق صدور ملايين المصريين فى هذا التوقيت، مؤكدا انها تعكس شعوره بالمواطن البسيط الذى يعانى فى ظل أزمة اقتصادية عالمية.

وأوضح أن حزمة القرارات الجديدة ليست الأولى فى عهد الرئيس بزيادة الأدنى للأجور وزيادة المعاشات لتوفير غطاء آمن وحماية اجتماعية للمواطنين من أجل حياة كريمة.

وأضاف فى بيانه أن هذه القرارات الجديدة من شأنها أن تحد من آثار الازمة الاقتصادية العالمية على المواطنين لا سيما فى ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا.

وتأتى هذه القرارات الجماهيرية فى إطار حرص الرئيس على توفير شبكة من الأمان الاجتماعى لكل الفئات فى إطار الاهتمام غير المسبوق بملف الرعاية الاجتماعية.

ودعا بدوى فى بيانه الى ضرورة قيام الحكومة بتشديد الرقابة على الاسواق لمنع أى تلاعب من قبل ضعاف النفوس حتى يشعر المواطن البسيط بثمار القرارات التاريخية للرئيس بزيادة الأجور والمعاشات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر عدة قرارات منذ قليل خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين التى تضمنت ما يلي:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

كما شملت القرارات 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.