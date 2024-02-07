عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: قرارات الرئيس تكافح ظاهرة «هجرة الأطباء» وترفع المعاناة عنهم

مجدي مرشد، نائب
مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر

قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والتنفيذيين بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية على أن يتم تنفيذها الشهر المقبل؛ هى إشارة واضحة لمدى شعور القيادة السياسية بالشارع المصري واحتياجات المواطن.

وأشار "مرشد"، في تصريحات له، إلى أنه رغم أن هذه الحزمة من القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية قد طالت شرائح عديدة من المجتمع؛ إلا أن اهتمام الرئيس وتوجيهاته بالتركيز على المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبية والمستفيدين من تكافل وكرامة وأيضا أصحاب المعاشات، هو ترجمة لإدراك القيادة السياسية باحتياج شرائح معينة للحماية الاجتماعية، ووضع أولويات لها.

وأوضح أنه رغم أن قرارات الرئيس شملت أيضا القطاعات العريضة من الشعب بهذه التوجيهات، كما هو الحال فى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه أي بنسبة 50٪؜ وأيضا رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بنسبة 33٪؜ من 45000 إلى 65000 جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى ما بين 1000 و1200 جنيه شهريا، وزيادة الحافز للدرجة السادسة بحد أدنى 500 جنيه إلى 900 جنيه.

وأضاف أن ترجمة كل هذه الحزمة من القرارات إلى تكلفة إجمالية من الموازنة بالمليارات، توضح مدى تحمل الدولة من تكلفة؛ لرفع المعاناة عن القطاع الأكبر من الشعب، ولعل لفتة الرئيس لأعضاء المهن الطبية، ورفع بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من 100٪ في بدل السهر والمبيت لهم، هي استجابة لمطالب فئوية لأعضاء المهن الطبية من أكثر من 20 عاما وفي نفس الوقت خطوة مهمة جدا على طريق  تقليل هجرة الكوادر البشرية من أطباء وتمريض للخارج، ونقص أعدادهم.

وأوضح: كانت استجابة القيادة السياسية والنظرة إلى المعلمين ما قبل التعليم الجامعي، وأيضا أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، هي نظرة شاملة للاهتمام بالتعليم والمعلم، يحتاجها هذا القطاع.

واستطرد: وبوجه عام، هو توجه يظهر بوضوح مدى تلامس وتقارب القيادة السياسية مع المواطن في هذه المرحلة الصعبة من مراحلنا الاقتصادية، والتي سنجتازها حتما بخير وإلى خير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

لا يصلح | وصف صادم من ميدو لـ محمد صلاح

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

نقابة المعلمين: زيادة الأجور أثلجت صدورنا.. ونشكر الرئيس السيسي

15% بـ74 مليار جنيه .. تعرف على موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

3 وفيات.. انفجارات قوية بالعاصمة العراقية بغداد

انتصار السيسي تهنئ المصريين بذكرى الإسراء والمعراج : معجزة ربانية عظيمة

عاجل .. انفجارات ضخمة تهز شرق العاصمة العراقية بغداد

أول اجتماع تنسيقي بين مجلس إدارة اتحاد الكرة وجهاز المنتخب الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

مكشوف وقصير.. هيدي كرم تثير الجدل بالتاتو| شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ