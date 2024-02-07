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رئيس التحرير
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برلمان

مستقبل وطن: توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الأجور انتصار جديد للمواطن البسيط

النائب أحمد عبد
النائب أحمد عبد الجواد

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة اجتماعية تاريخية بقيمة 180 مليار جنيه، انعكاس مهم لأولوياته الدائمة في الانتصار للمواطن البسيط ودعم الشرائح متوسطة وقليلة الدخل في الصمود أمام غلاء المعيشة الناتجة عن التداعيات العالمية الراهنة، وذلك برفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه ورفع المعاشات 15% على أن يكون موعد التنفيذ 1 مارس.

وأشار «عبدالجواد»، إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وآخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، راعى كافة الفئات المهنية بالمجتمع وخاطب مختلف الشرائح.

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة»، ترجمة مهمة لحرصه الدائم على مراعاة محدودي الدخل وتخفيف العبء عن كاهلهم لتمكينهم من سداد احتياجاتهم المعيشية الأساسية ومواجهة مصاعب الحياة، موضحًا أن هذه القرارات تعمل على إحداث حالة من التوازن والاستقرار الاجتماعي.

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