اتحاد العمال يشيد بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ويوجه مطلبا للحكومة

مناسبة وقبل رمضان..

أعرب محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عن تقديره الشديد للقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً والتي يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، مؤكداً أنها جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وقال محمد جبران، إن قرارات الرئيس بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى منح علاوات دورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، فضلا عن حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، جاءت في التوقيت المناسب وقبل حلول شهر رمضان المبارك نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تواجه مصر والتي تنعكس على قدرات المواطن المصري خاصة متوسطي ومحدودي الدخل وايضا اصحاب المعاشات.

وأكد رئيس عمال مصر، ان هذة التوجيهات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ادخلت السعادة على جميع العاملين بالدولة حتى يتمكنوا من مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب موجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأشار جبران، ان قرارات اليوم تعمل على مساعدة المواطن البسيط على تحمل أعباء الحياة، موضحا أن الرئيس السيسي حريص على الاستجابة لكل احتياجات المصريين،وأوضح، أن الدولة المصرية، تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية مناصفة مع المواطنين، بل إن الحكومة تسعى جاهدة، إلى تحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطنين.

وطالب رئيس عمال مصر، الحكومة بسرعة تنفيذها اعتبارا من اول الشهر مباشره الى جانب تشديد الرقابه على الاسواق للحد من غلاء الاسعار التي تؤثر على دخول المواطنين وحتى لايتم اى زيادة اخرى فى الاسعار