قرار من مجلس الوزراء العراقي بشأن قنصليته بمدينة غازي عنتاب التركية

قرّر مجلس الوزراء العراقي إلغاء القرار رقم (23103 لسنة 2023) بشأن نقل القنصلية العامة من مدينة غازي عنتاب إلى ولاية مرسين التركية، وعدم نقلها إلى ولاية مرسين التركية.

كما وافق مجلس الوزراء على فتح ملحقية تجارية في القارة الافريقية، تتخذ مقرًا لها في جمهورية جنوب إفريقيا.

وأقر المجلس التقرير السنوي لمراحل تقدم العمل للبرنامج الحكومي ويحيله إلى مجلس النواب

فيما قرر مجلس الوزراء أيضا إلزام وزارة المالية العراقية بالعدد الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم ( 378) لسنة 2021، في ما يخص تثبيت عقود منتسبي وزارة الكهرباء