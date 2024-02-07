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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني عن قرارات الرئيس بزيادة الأجور: أكبر حزمة حماية اجتماعية في تاريخ مصر

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

أشاد النائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً ، و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه ،و حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه ،  15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.


وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، أن هذه الحزمة الاجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر لدعم المواطنين البسطاء في ظل هذه الأزمة العالمية، موجها الشكر للرئيس السيسي على تلك القرارات والتي شملت أيضا 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، و رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.


وأوضح سليمان وهدان، أن الزيادة التي أعلنها الرئيس السيسي شملت جميع القطاعات حيث تضمنت رواتب الموظفين وقطاع التعليم والمهن الطبية ورواتب المعاش وهذا ما يحسب للرئيس السيسي في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم جمع، موضحا أن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي تؤكد إحساسه بما يشعر به المصريون في ظل هذه الظروف الاقتصادية، موجهاً الشكر للرئيس السيسي على هذه القرارات التى أثلجت قلوبنا.


وقال نائب رئيس حزب الوفد، إن الرئيس  السيسي يشعر بما يعانيه الشعب المصري من غلاء الأسعار، وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية إلا أن الرئيس السيسي انحاز إلى المواطن البسيط لرفع العبء عنه، موضحا أن الدولة المصرية تشعر بما يشعر به المواطن البسيط الذي دائما ما كان على رأس أولويات الدولة، وهو ما يظهر في حرص الرئيس السيسى على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

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