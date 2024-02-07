بيان مهم لحركة المقاومة الفلسطينية حماس



أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس ان هذه الحرب كشفت عجز المجتمع الدولي عن وقفها وفضحت ازدواجية المعايير

وقالت الحركة في بيان لها : يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على غزة وبالاشتراك مع الولايات المتحدة

وأضافت : تعجز الكلمات أن تفي شعبنا حقه وهو يسطر بصموده وثباته أروع الصور

وتابعت : الوضع الإنساني يتفاقم بعد 124 يوما على بدء العدوان بفعل القصف العشوائي

وأردفت: هناك حاجة ماسة للدواء والغذاء لجميع سكان قطاع غزة

وحذرت حماس من إقدام الاحتلال على ارتكاب مجزرة في مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي مشيرا الي ان الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية الشريكة له في العدوان يتحملون استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة

وفي نهاية البيان؛ حملت حماس الإدارة الأمريكية مسؤولية إقدام الاحتلال على ارتكاب مثل هذه المجزرة