أول اجتماع تنسيقي بين مجلس إدارة اتحاد الكرة وجهاز المنتخب الجديد

عقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اجتماعا تنسيقيا مع الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب في حضور اللواء حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا عضوى المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة و الكابتن وليد بدر مدير إداري المنتخب ، وذلك للتنسيق لمعسكر المنتخب في شهر مارس المقبل خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ ، والذي يقام بالإمارات ويشهد مشاركة منتخب مصر في دورة ودية تضم كرواتيا و تونس و نيوزيلندا.

تطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس و تأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة حسام حسن .

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