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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع النواب: قرارات السيسي أكدت أننا أمام زعيم وطني إنسان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي التي تهدف إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية، بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة... مؤكداً بأننا امام رئيس حفر اسمه في سجلات التاريخ كزعيم وطني انسان يرفع شعار المواطن اولا .

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن استشعار الرئيس السيسي لهموم المواطن يؤكد أنه يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار ، وانه اعتمد مع شعبه علي منهج الصدق والإخلاص واعلي القيم الإنسانية.

وتابع وكيل دفاع النواب بأن الزيادات تأتي في ظل تحديات كبيرة يواجهها الوطن وأزمات اقتصاديه تضرب العديد من دول العالم ، الا أن الرئيس السيسي والدولة المصرية ، وضعت المواطن المصري وهمومه اولويه فوق كل اعتبار .

ولفت إبراهيم المصري بأن هذه التحركات هي البداية وأن هناك الكثير والكثير ، من إجراءات وقرارات ستسهم في تخفيف العبء على المواطن المصري ، ومنها إجراءات حمائية وقرارات حاسمة هدفها ضبط الأسعار وضبط الاسواق والقضاء على جشع التجار.

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