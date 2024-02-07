دولة الإمارات تمنح الإقامة الذهبية للمستشار عمرو شومان

منحت دولة الإمارات العربية المتحدة الإقامة الذهبية من فئة المبدعين من أهل الثقافة للمستشار عمرو شومان عضو الأمانة العامة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية والمستشار بدولة الإمارات الشقيقة.

وفي تصريح خاص لموقع صدى البلد أكد المستشار شومان أن دولة الإمارات قد بدأت في منح الإقامة الذهبية منذ عام 2019 في نقلة حضارية عابرة للإبداع نحو الريادة في المنطقة، حيث إستطاعت جذب المواهب الفنية والمبدعين ورواد الأعمال والمثقفين والمتخصصين في عدد من المجالات النادرة للإستفادة من إمكانياتهم والعلوم والمعارف التي يمتلكونها بمختلف الوسائل المشجعة في وجود بيئة محفزة ومناخ يمكنهم من تحقيق طموحهم المهني والشخصي وهو ليس بجديد على دولة استثنائية مثل الإمارات.

من ناحية أخرى تقدم المستشار شومان بخالص الشكر إلى دولة الإمارات وبصفة خاصة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون على هذه المكرمة السخية، كما تقدم بالشكر إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على الترحيب وتسهيل إنهاء الاجراءات الخاصة بالحصول على الإقامة وإستلام الهوية.