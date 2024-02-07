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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

صدى البلد

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجومين الإرهابيين، اللذين وقعا قبيل موعد انعقاد الانتخابات الباكستانية العامة غدا الخميس ما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الضحايا من أبناء الشعب الباكستاني الشقيق. 


وأعربت مصر، حكومةً وشعباً - في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الأربعاء - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمُصابين.


كما جددت جمهورية مصر العربية التأكيد على موقفها الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، ودعوتها لجميع الدول؛ لتجفيف منابع تمويل الإرهاب أو إيوائه، مؤكدة تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الأحداث.

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