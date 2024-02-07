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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بألمانيا يفتتح الجناح المصري بمعرض "فروت لوجستك"

صدى البلد

افتتح سفير مصر لدى ألمانيا خالد جلال عبد الحميد يرافقه د عبد العزيز الشريف المستشار التجارى بالسفارة اليوم الأربعاء الجناح المصرى في معرض "فروت لوجستك" بالعاصمة الألمانية برلين الذى يقام فى الفترة من 7- 9 فبراير الجاري.


ويضم المعرض - الذي يعد الأكبر في السوق التصديرية للسلع الزراعية - 89 شركة مصدرة للخضر والفاكهة الطازجة وذلك في فعاليات معرض فروت لوجستيكا 2024.


يشار إلى أن هناك 37 شركة مصرية تشارك كأجنحة مجمعة سواء الجناح المصري الذي تنظمه هيئة المعارض والمؤتمرات، أو الجناح الذي تنظمه إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض، بالإضافة إلى مشاركة 40 شركة بشكل فردي.


من جانبه، قال دكتور سمير النجار رئيس مجلس ادارة شركة دلتكس للمنتجات الزراعية - والذى يشارك فى المعرض - إن مصر تنافس وبقوة فى الأسواق الدولية ولدينا سمعة جيدة، ولابد من مواصلة العمل للحفاظ على المكانة التى توصلنا إليها.. مشيرا إلى أن تواجدنا مستمر ونعمل على الحفاظ على اسم مصر، ولدينا الآن بنية أساسية فى مصر تساهم - فى سهولة وسلاسة وفى وقت أقل - في عملية النقل للموانى البحرية أو الجوية ومنها إلى الأسواق الدولية.


وتشارك مصر فى معرض فروت لوجستك ليس بغرض فتح أسواق تصديرية داخل ألمانيا وحدها فحسب، ولكن أيضا داخل دول الاتحاد الاوروبى وهو ما أكد عليه الاستاذ راجح السيد المدير المسؤول بشركة مصر الخضراء والمعنية بتصدير الخضر والفاكهة ، مشيرا إلى على حصول الشركة على كافة شهادات الجودة الدولية للمنتج الزراعى المصرى، لافتا إلى أن السوق الاساسى للتصدير هو انجلترا ثم أسواق ألمانيا وهولندا، ويتم طرح المنتج المصرى تحت شعار صنع فى مصر فى عدة منافذ بيع بألمانيا من أهمها ( ايديكا).


ومن أهم ما يحرص عليه المستورد الالمانى هو التغليف، لذا كان هناك تواجد لشركات تغليف المنتجات الزراعية المطابقة للمواصفات العالمية وهو ما أشار إليه السيد احمد مدينه مدير التسويق بشركة فيرست للتنمية الصناعية والذي أكد أن شركته من الشركات الكبرى التى تتعامل مع كل المصدرين فى مصر، وتشارك كل عام للوقوف على كل ما هو جديد، لافتا إلى أهمية التغليف لتوصيل المنتج إلى الأسواق العالمية بالشكل الذى يليق باسم مصر. 

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