كريم مصيلحي : قرارات الرئيس دائمًا تنتصر للعدالة الاجتماعية وتحقيق الأمان لكل الفئات

أشاد كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة المركزية للمواطنة بحزب حماة الوطن، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، على رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه، قائلا: الرئيس دائما يثبت قربه لجميع المصريين وأنه على معرفة من واقع المجتمع المصري ومدى معاناة المواطنين مع الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأكد ، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على دعم ومساندة الجميع، مشيدا بشمول قرارات الرئيس كافة الفئات بدءًا من الموظفين والمعاشات والأطباء والكادر العلمي والمعلمين وكافة فئات المجتمع وشرائحه المختلفة، لتظلل تلك الحزمة على الجميع ليستطيعوا مواكبة تداعيات الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بالدولة المصرية.

ولفت إلى أن القيادة السياسية لا تتوانى لحظة فى دعم المواطن البسيط وحرصها على حماية الأسر المصرية من تأثير التداعيات الاقتصادية على تماسكها وصلابتها، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس دائما تنتصر للعدالة الاجتماعية وتحقيق مستوى كاف من الأمان لكافه الفئات بالمجتمع، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول أن تبذل كافة الجهود من أجل الحفاظ على العطاء الاجتماعي الذي يحمي الأسر البسيطة من تداعيات الأزمة الطاحنة، وموجة غلاء الأسعار التي جعلت العديد من الأهالي غير قادرة على سد احتياجات المعيشة لا سيما الأساسية.