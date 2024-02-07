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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آية مدني تمثل مصر في جولة حمل الشعلة الأولمبية في باريس

صدى البلد

اختارت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، البطلة المصرية السابقة في الخماسي الحديث، النائبة البرلمانية آية مدني لتمثل مصر في جولة الشعلة الأولمبية في باريس.

وسبق لـ"مدني" حمل الشعلة الأولمبية خلال جولة الشعلة بمصر قبل أولمبياد أثينا 2004  صم حملتها كرة اخرى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2018، وكان آخر من حمل الشعلة الأولمبية في الأولمبياد الصيفية من المصريين المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وذلك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ريو 2016.

ويأتي اختيار آية مدني على خلفية سيرتها الذاتية المليئة بالإنجازات الرياضية المصرية والعالمية.

وشغلت النائبة البرلمانية آية مدني عضو مجلس إدارة نادي الشمس العديد من المناصب الرياضية الدولية الهامة على رأسها عضوية لجنتي اللاعبين والتطوير الرياضي باللجنة الأولمبية الدولية لعدة سنوات، إلى جانب توليها منصب رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث في الدورة السابقة، ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، ومثلت مصر خلالها التمثيل المشرف لتنال لقب سفيرة الرياضة المصرية في المحافل الدولية.

كما أنه تم اختيارها ضمن أعضاء اللجنة الخماسية للإشراف على رياضة الملاكمة بالأولمبياد بعد حل الاتحاد الدولي للعبة، بالإضافة إلى إنجازاتها الكبيرة كلاعبة فهي حققت فضية بطولة العالم  للكبار بالإضافة إلى تحقيق 11 ميدالية في بطولات العالم للناشئين والشباب في الخماسي الحديث وكانت أصغر فتاة تشارك في الأولمبياد في دورة أثينا 2004 بالإضافة إلى مشاركتها في دورتي بكين 2008 ولندن 2012، وتواصل مدني مشوارها الرياضي المميز على المستوى الإداري.

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