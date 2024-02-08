تحرّك عاجل من النواب بشأن مخالفات شركات القطاع الخاص لقانون العمل

تقدّمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ، و وزير القوي العاملة بشأن ما تمارسه شركات القطاع الخاص من مخالفات لقانون العمل مع العاملين بها ؟ .



و أكدت "سعيد" في تصريحات خاصة لصدى البلد أن عاملي القطاع الخاص يعانون من عدم قدرتهم علي الاستفادة من العلاوات الممنوحة للعاملين بالقطاع العام، بخلاف حرمان العاملين بالقطاع الخاص من الزيادة السنوية المقررة لهم .

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وأشارت إلى إسناد مهام وظيفية بخلاف المسنودة لهم بالمسمي الوظيفي ، فضلًا عن زيادة ساعات العمل عن الساعات المقررة ، موضحة أن العامل بالقطاع الخاص ليس لديه سوي الصمت نظرًا لما تمر به البلاد من أحوال اقتصادية صعبة .



وشدّدت عضو البرلمان على ضرورة حماية العاملين بالقطاع الخاص، و أن تعمل الحكومة كميزان عادل بينهما لتحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر وأهدافه من الصناعة وحقوق الموظفين بالقطاع الخاص .