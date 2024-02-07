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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير تعليمي: الكتاب الخارجي نتاج الظروف المصرية وعجز الكتب المدرسية

الكتب الخارجية
الكتب الخارجية

أكد صابر الحكيم، خبير تعليمي، أن الكتاب الخارجي نتاج الظروف المصرية وظهر مع وجود عجز في شئ، موضحًا أن هذا الكتاب ظهر في ظل وجود العجز بالكتاب المدرسي.

وأوضح "الحكيم"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التعليم قائم على نواتج التعلم، مشددًا على أن المدرس نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة أصبح يهمه الدروس الخصوصية، منوهًا بأنه من مصلحة المدرس هو الحفظ والتلقين للطلاب وليس الفهم والمعرفة.

المدرسين

وأضاف أن هناك مجموعة من المدرسين والمعظم يتمنى أن لا يعطي للطلاب الدروس الخصوصية لكنه يطر لذلك، موضحًا أن المدرس لو امتلك الأموال لن يعطي الدروس الخصوصية، وكان هناك اتفاق غير معلن على التدريس في المدارس، وشدد على أن نسبة كبيرة من المدرسين يؤمنون بالمهنة ولكن الصعوبات التي تواجه تمثل معوقات أمامه، وأنه تم الطلب من المدرسين إلا يشرح في الفصل.

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى الاقتصاد التدريس الحفظ والتلقين الدروس الخصوصية

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