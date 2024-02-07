إعلان حالة الإنذار القصوى بالسفارة الأمريكية في بغداد

ذكرت وسائل إعلام بأن السفارة الأميركية في بغداد أعلنت حالة الإنذار القصوى.

وكان ذكرت وسائل إعلام عراقية ان القائد في الحشد الشعبي الحاج ابو باقر الساعدي استشهد في الغارة الجوية التي شنها الطيران الأمريكي.

وكانت قناة الميادين أفادت بوقوع انفجارات قوية في العاصمة العراقية بغداد منذ قليل .

وأشارت القناة ذاتها أن انه تم استهداف سيارة مدنية شرقي بغداد في غارة جوية بأكثر من صاروخ.

وذكرت مصادر أمنية عراقية إن القصف في بغداد استهدف مركبة يشتبه أنها تقل شخصية في فصائل المقاومة العراقية.



وأشارت وسائل إعلام عراقية الي ان القوات الامريكية هي من تقف وراء تلك الغارة الجوية عبر الطيران المسير.

ونوهت السومرية نيوز الي ان الغارة تسببت في استشهاد 3 عراقيين كانوا داخل السيارة المستهدفة