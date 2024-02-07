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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الغارة الامريكية.. إجراء عاجل من السلطات العراقية

ارشيفي
ارشيفي

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أن فريقا فنيا مختصا من الأجهزة الأمنية، شرع بالتحقيق في حادث استهداف سيارة ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد اليوم عند الساعة 21:35.

وبحسب بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة، أدى هذا الاستهداف إلى احتراق السيارة واستشهاد من بداخلها ، وما زال التحقيق مستمرا لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره .

وكانت وسائل إعلام عراقية، اشارت إلى أن القائد في الحشد الشعبي الحاج ابو باقر الساعدي استشهد في الغارة الجوية التي شنها الطيران الأمريكي.

وكانت قناة الميادين أفادت بوقوع انفجارات قوية في العاصمة العراقية بغداد منذ قليل .

وأشارت القناة ذاتها إلى أن انه تم استهداف سيارة مدنية شرقي بغداد في غارة جوية بأكثر من صاروخ.

وذكرت مصادر أمنية عراقيإن القصف في بغداد استهدف مركبة يشتبه أنها تقل شخصية في فصائل المقاومة العراقية.

وأشارت وسائل إعلام عراقية الي ان القوات الامريكية هي من تقف وراء تلك الغارة الجوية  عبر الطيران المسير.

ونوهت السومرية نيوز الي ان الغارة تسببت في استشهاد 3 عراقيين كانوا داخل السيارة المستهدفة

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