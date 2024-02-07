عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبراء اقتصاد: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس مجددا الاهتمام الكامل بالمواطنين رغم التحديات العالمية

صدى البلد

قال خبراء الاقتصاد إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين اعتبارا من الشهر المقبل؛ تؤكد مجددا العمل لصالح المواطن والحرص على توفير حياة كريمة؛ رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال أحمد المعطي الخبير الاقتصادي إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور؛ وهو ضمن الحزمة؛ يعكس الاهتمام الكامل بالمواطنين في ظل ضغوط متعددة، منها التضخمية، كما تؤكد مجددا حرص الرئيس السيسي، على متابعة وتخفيف الأعباء المعيشية. 

وأضاف المعطي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القرار يعكس دور الدولة في الحرص على الحفاظ على المستوى المعيشي؛ خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وانعكاسها على الحياة المواطن، مشيرا إلى اهتمام الرئيس السيسي، بمشروعات "تكافل وكرامة"، ورفع الأعباء عن المواطنين.

واتفق معه الدكتور علاء العسكري خبير اقتصادي وإدارة ومخاطر، منوها بأن القرار "مهم جدا"؛ ويدلل مجددا على اهتمام بالمواطن المصري وتوفير حياة كريمة.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى - بقراراتها - إلى توفير الحماية الاجتماعية؛ سواء للدخول الثابتة أو المتغيرة أو المعاشات، موضحا أن الزيادة اتخذت في وقت مبكر لمواجهة أي تغيرات قد تطرأ على الأسعار.

بدوره، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة "عربية أون لاين"، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل.

وأضاف أن تلك التوجيهات تأتي لامتصاص أي تطورات ناتجة عن التداعيات الاقتصادية الخارجية؛ وتؤكد متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين، وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

بدورها، أشادت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، بحزمة القرارات الاجتماعية، مؤكدة أن توجيه الرئيس للحكومة بتطبيق أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية الشهر المقبل؛ يعكس متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرصه على تكثيف جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية علي معيشة المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

وقالت إن المبادرات والقرارات الرئاسية التي تستهدف حياة المواطنين؛ تمثل أولوية في المرحلة الحالية؛ وهي تمثل حلول عاجلة وسريعة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المجتمع.

أما على المستوى الاقتصادي، قالت "نثق تماماً في جهود الدولة للحفاظ على انجازات السنوات الماضية، ومن خلال تكاتف القطاع الخاص مع القيادة السياسية؛ ستتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية".

وأشارت إلى أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات في هذا التوقيت، خاصة التي تستهدف مساندة خطط الدولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وفي مجالات الصحة وتوفير فرص العمل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

لا يصلح | وصف صادم من ميدو لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

بعد الغارة الامريكية.. إجراء عاجل من السلطات العراقية

"الأعلى للآباء والمعلمين" يشكر الرئيس على قرارات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور

بلينكن : أحداث 7 أكتوبر ليست ترخيصًا لإسرائيل لارتكاب أعمال منافية للإنسانية بفلسطين

متحدث الوزراء : عزل 90 موظفا بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء |فيديو

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي: رد حماس يفتح المجال للتوصل إلى اتفاقات

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تجذب الأنظار بإطلالة راقية

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ