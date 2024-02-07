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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«المصري للشئون الخارجية»: ما يحدث في غزة قد يتحوّل إلى حرب كبرى

رفح
رفح

قال السفير علي الحفني، أمين عام المجلس المصري للشئون الخارجية، إن أمين عام الامم المتحدة حذر من اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لرفح، وما قد يترتب عليه من رد فعل مصر،  وتحول الأمر إلى حرب كبرى في المنطقة.

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وتابع "الحفني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن  مجلس الامن لم يكن في يوم كحالة الضعف الحالية، وهذا قد يثير الكثير من التساؤلات، خاصة أن مجلس الأمن هو أحد المرجعيات التي يتم اللجوء إليها في الأزمات. 
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تحدث على الدفع بقوة بحرية أوربية في البحر الأحمر ، وهذا يثير الكثير من التساؤلات، لأن هذه القوة قد تؤدي إلى اتساع الصراع في المنطقة، مشيرًا إلى أن القوى الكبرى كانت قادرة على احتواء إيران في المنطقة في وقت مبكر، قبل أن يكون لطهران أذرع في المنطقة مثل حزب الله والحوثيين، والحشد الشعبي.

 

الاحتلال الاسرائيلي الاتحاد الاوربى الأمم المتحد الحوثيين أمين عام الأمم المتحدة

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