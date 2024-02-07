محافظ الإسكندرية يكرم 54 من أئمة وقيادات الأوقاف المتميزين

شارك محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الاربعاء، في الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج الذي تنظمه مديرية الأوقاف بالإسكندرية.



وخلال الاحتفال، كرم محافظ الإسكندرية 52 من أئمة وقيادات مديرية أوقاف بالإضافة إلى واعظتين وهؤلاء من المتميزين دعويًا وإداريًا بالمديرية، مقدمًا لهم الشكر على جهودهم المبذولة في تحسين وجودة الأداء الدعوي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطى المستنير.



بدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، ثم تسليط الضوء على أبرز الدروس المستفادة من تلك الذكرى العطرة، حيث الحديث عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج وأهمية الاستفادة منها في حياتنا اليومية، والاقتداء بخلق وسنة سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين.



جاء ذلك بحضور؛ الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ودكتور إبراهيم الجمل مدير منطقة وعظ الإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.