عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر موعد لقبول الأبحاث الاجتماعية بكلية البنات جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أنه علي جميع الطلاب الذي تقدمت  بأبحاث اجتماعية لأي من الفرق الأربع (وظهرت نتيجة أبحاثهن) ضرورة التوجه إلى خزينة الكلية في  موعد اقصاه اليوم   الخميس 8فبراير 2024.

 

واضافت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الاول انتهت يوم 24يناير، لافته إلى أنه بمجرد انتهاء الامتحانات يتم العمل على الانتهاء من أعمال التصحيح لسرعة إعلان النتائج.

 

txt

اتفاقية تعاون بين "الأهرام الكندية" وجامعة "بلاروس" لإنشاء كليات جديدة بالقطاع الطبي

txt

اليوم... إعلان نتجية الالتماسات بزراعة جامعة عين شمس


وأوضحت عميدة بنات عين شمس، أن نسبة النجاح تخطت 90% بمختلف الأقسام، وأنه سيتم إرسال النتائج للطلاب على البريد الاليكترونى، حيث تصل نتيجة كل طالبه على بريده الاليكترونى.
 

وقالت عميد كلية البنات جامعة عين شمس إن خطوات الحصول على النتائج هي كالآتي:

فتح منصة  https://ums.asu.edu.eg/

 


ويشارك فريق كلية الآداب بجامعة عين شمس بعد تصعيده على مستوى الجامعة في مهرجان ' إبداع " الموسم الثاني عشر ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ لطلاب الجامعات والمعاهد والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

تأتى مشاركة الفريق تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ا.د حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف ا.د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ ا. سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، ا. هدى عبد الحميد رئيسة النشاط الفنى.
وتقام المسابقة في الفترة من ٨ إلى ١٥ فبراير ٢٠٢٤ على مسرح الوزارة .
ويشارك الفريق بمسرحية " حياة شخص ما " يوم ١٢ فبراير الساعة ١ ظهرا ومسرحية " علماء الطبيعة " يوم ١٣ فبراير الجارى الساعة ٧م.
من الجدير بالذكر أن فريق التمثيل المسرحي بالكلية يحصد العديد من الجوائز سنويا على المستويات الدولية والعربية والمحلية. 
وتتضمن لجنة التحكيم للعروض المسرحية الفنانين : سهير المرشدي ، أيمن الشيوي ، عصام السيد ، باسم صادق ، إسلام إمام و عادل حسان .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

ترشيحاتنا

قصة الإسراء والمعراج كاملة.. شاهد ما حدث في تلك الليلة بالتفصيل

نقابة الصحفيين تعلن جدول تشغيل العيادة الخارجية خلال الأسبوع الثاني من فبراير

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

الخولى: الهدف من قرارات الرئيس التخفيف على المواطنين

قرار عاجل بشأن المتهمين بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات الجيرة في الجيزة

معجزة الإسراء والمعراج .. الرحلة بالتفصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة |شاهد

طريقة عمل فطائر المسخن| بمذاق لا يقاوم

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ