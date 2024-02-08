اليوم.. آخر موعد لقبول الأبحاث الاجتماعية بكلية البنات جامعة عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أنه علي جميع الطلاب الذي تقدمت بأبحاث اجتماعية لأي من الفرق الأربع (وظهرت نتيجة أبحاثهن) ضرورة التوجه إلى خزينة الكلية في موعد اقصاه اليوم الخميس 8فبراير 2024.

واضافت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الاول انتهت يوم 24يناير، لافته إلى أنه بمجرد انتهاء الامتحانات يتم العمل على الانتهاء من أعمال التصحيح لسرعة إعلان النتائج.



وأوضحت عميدة بنات عين شمس، أن نسبة النجاح تخطت 90% بمختلف الأقسام، وأنه سيتم إرسال النتائج للطلاب على البريد الاليكترونى، حيث تصل نتيجة كل طالبه على بريده الاليكترونى.



وقالت عميد كلية البنات جامعة عين شمس إن خطوات الحصول على النتائج هي كالآتي:

فتح منصة https://ums.asu.edu.eg/



ويشارك فريق كلية الآداب بجامعة عين شمس بعد تصعيده على مستوى الجامعة في مهرجان ' إبداع " الموسم الثاني عشر ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ لطلاب الجامعات والمعاهد والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

تأتى مشاركة الفريق تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ا.د حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف ا.د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ ا. سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، ا. هدى عبد الحميد رئيسة النشاط الفنى.

وتقام المسابقة في الفترة من ٨ إلى ١٥ فبراير ٢٠٢٤ على مسرح الوزارة .

ويشارك الفريق بمسرحية " حياة شخص ما " يوم ١٢ فبراير الساعة ١ ظهرا ومسرحية " علماء الطبيعة " يوم ١٣ فبراير الجارى الساعة ٧م.

من الجدير بالذكر أن فريق التمثيل المسرحي بالكلية يحصد العديد من الجوائز سنويا على المستويات الدولية والعربية والمحلية.

وتتضمن لجنة التحكيم للعروض المسرحية الفنانين : سهير المرشدي ، أيمن الشيوي ، عصام السيد ، باسم صادق ، إسلام إمام و عادل حسان .