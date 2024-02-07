خبير: رد حماس على "ورقة باريس" كان اختبارا لجدية موقف إسرائيلي

علق حسام الدقني استاذ العلوم السياسية في غزة، على رد حماس، قائلا: كان الهدف منه فحص طبيعة الموقف الاسرائيلي والموقف الامريكي من ورقه باريس هل هو فخ أم أن هناك مسار سياسي جاد.

واكد الدجني في مداخلة عبر زوم لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناة "اي تي سي' ان ما توقعته حماس كان حقيقيا، وان نية اسرائيل تخليص حماس من ورقتها الرابحة وهي الاسرى الاسرائيليين عن طريق تنفيذ المرحلة الاولى والثانية من ورقة باريس ثم العودة إلى قتل وقصف المدنيين في غزه.

واشار الى ان جوله مفاوضات جديدة ستبدا غدا من القاهرة بعد ان انقلبت اسرائيل على قطر بعد رفضها لرد حماس، وبدأت ضرب قطر اعلاميا على اساس انها افسدت ورقه باريس وحاضنه لحماس وغدا تنقلب على مصر.