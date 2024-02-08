اليوم.. محاكمة المتهم بقتل زميله في الزيتون

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين،جلسة محاكمة المتهم بقتل زميله في الزيتون.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم «محمد-ح» إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 31 أغسطس للعام الماضي بدائرة قسم الزيتون بمحافظة القاهرة قتل زميله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لما ضمره قلبه من ضغينة، لأن المجنى عليه طلب منه أن يعيد له المبلغ الذى اقترضه، فقام المتهم بانتظاره والتعدي عليه وبعد أن حاول المجنى عليه أن يفر هاربًا من بين يديه لاحقه وقام بطعنه عده طعنات بسلاح أبيض «مطواه» بأعلى أنسجته اليمنى وطعنة بأعلى الصدر مما نتج عن قطع في الشريان الإبطي والأيسر، وطعنه في يده حتى فارق الحياة.

أضاف الشاهد وليد.م، حال تواجده بحانوته رأى المتهم وهو يمسك بسلاح أبيض «مطواه» متعديًا على المجني عليه، متوعدًا إياه بإنهاء حياته وبعد محاولة هروب المجنى عليه من التعدي لاحقه المتهم وسدد له عدت طعنات متفرقة في أجزاء من جسده، قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته

وقالت الشاهدة الثانية نيجار. أ، إنه حال عودتها لمسكنها مرورًا بمحل الواقعة رأت المتهم ممسكًا بسلاح أبيض «مطواه» والمجني عليه غارقًا في دمائه؛ فاستغاثت بأهالي المنطقة.

وأضاف الشاهد الثالث محمد طارق نقيب شرطة ومعاون مباحث، بأنه حين أمسك بالمتهم وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة إثر مطالبة المجنى عليه له بمبلغ مالي كان المتهم اقترضه منه.