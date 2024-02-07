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رئيس التحرير
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أحمد بلبولة: قصيدة الشعر العمودي أصبحت هي النمط السائد بسبب الجوائز المادية

الدكتور أحمد بلبولة،
الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن قصيدة الشعر العمودي أصبحت هي النمط السائد بسبب الجوائز المادية.


وأضاف بلبولة خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "النقاد الكبار لدينا عندما يشاركون في تلك الجوائز يعطون شرعية لسيادة هذا النمط" مشيرًا إلى أنه حدثت كبوة كبيرة في استمرار تيار التجريب.


كما أشار إلى أن المشكلة في النص العمودي السائد الآن هو أنه مفرغ من المضامين والمحمولات التي تطرح التساؤلات وتعمل على إثارة العقل، مؤكدًا أنه بذلك يتخلى عن مهمة الشعر.


وتابع: "القصيدة الآن تعتمد على الإيقاع والمفارقة الفارغة وتصفيق حاد عند كل جملة تغازل رغبات الجماهير أو قناعاتهم" مشيرًا إلى أن الشعر لم يعد صانعًا للثقافة وأصبح عالة على ما هو رائج.

أحمد بلبولة الشعر العمودي الجوائز المادية مهمة الشعر محمد الباز

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