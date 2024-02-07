اتهام عراقي رسمي للقوات الأمريكية بتنفيذ غارة منطقة المشتل



اتهمت خلية الاعلام الأمني طائرات أمريكية مسيرة اخترقت الأجواء العراقية وتنفيذ غارة جوية ضد مواطنين عراقيين.

وقالت الخلية في بيان لها : في اعتداء سافر جديد وتعدٍ صارخ على سيادة العراق وامنه، فقد تأكد لدى القوات العراقية وبشكل قاطع أن من أقدم على استهداف عجلة تقل قياديين اثنين في الحشد الشعبي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، هي طائرات أمريكية مسيرة اخترقت الأجواء العراقية

وأكدت الخلية في بيان بها ان هذا الاعتداء غير المبرر هو تقويض وتنصل عن كل الاتفاقيات والتفاهمات السابقة ونحمل الولايات المتحدة وقوات التحالف نتائج وتداعيات هذا العدوان على امن واستقرار العراق بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي شكلت في أعقاب الهجوم فريق فني مختص من الأجهزة الأمنية شرع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد اليوم عند الساعه ٢١٣٥.

وبحسب بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة ؛ فقد ادى هذا الاستهداف إلى احتراق العجلة واستشهاد من بداخلها ، ومازال التحقيق مستمر لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره .

وكان ذكرت وسائل إعلام عراقية ان القائد في الحشد الشعبي الحاج ابو باقر الساعدي استشهد في الغارة الجوية التي شنها الطيران الأمريكي.

وكانت قناة الميادين أفادت بوقوع انفجارات قوية في العاصمة العراقية بغداد منذ قليل .

وأشارت القناة ذاتها أن انه تم استهداف سيارة مدنية شرقي بغداد في غارة جوية بأكثر من صاروخ.

وذكرت مصادر أمنية عراقية إن القصف في بغداد استهدف مركبة يشتبه أنها تقل شخصية في فصائل المقاومة العراقية.



وأشارت وسائل إعلام عراقية الي ان القوات الامريكية هي من تقف وراء تلك الغارة الجوية عبر الطيران المسير.

ونوهت السومرية نيوز الي ان الغارة تسببت في استشهاد 3 عراقيين كانوا داخل السيارة المستهدفة