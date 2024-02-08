غرف دبي توقع اتفاقية مع "الاتحادية للضرائب" لتعزيز الوعي الضريبي لمجتمع الأعمال

وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتطوير شراكة استراتيجية بهدف تعزيز التوعية بمنظومة الضرائب في الدولة ، وضمان الامتثال الضريبي التام من قبل شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تطوير الثقافة الضريبية بما يدعم الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للإمارات وتعزيز تنافسيتها العالمية، بالتزامن مع تمكين مجتمع الأعمال من تحقيق الازدهار، والمساهمة بفاعلية في النمو الاقتصادي المستدام.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تعزيز العمل المشترك بين غرف دبي والهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك لتعزيز الوعي حول إجراءات وقوانين وأنواع الضرائب وأهمية التسجيل في النظام الضريبي ودوره في تنويع الاقتصاد الوطني.

وتنص المذكرة على توسيع التعاون في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال، مع إيلاء أهمية خاصة لتثقيف رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وتعزيز وعيهم بالإجراءات والمتطلبات الضريبية التي تؤثر على نجاح أعمالهم، كما تتيح المذكرة تفعيل الحضور والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والوفود التجارية، واستضافة خبراء متخصصين لتقديم محاضرات تخصصية لمجتمع الأعمال.