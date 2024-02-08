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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل المشدد 15 سنة لتشكيل عصابي لسرقة بالإكراه في الشرابية

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 15 سنة في سرقة توك توك من سائقوالشروع في قتله، وذلك بالإكراه وتحت تهديد السلاح النارى محاولين قتله بمنطقة الشرابية.

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البداية..

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغًا من سائق تم الاعتداء عليه وأخذ التوك توك منه بالإكراه عنطريق تشكيل عصابي ومحاولة قتله.


وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وتبين لشخصين منهم معلومات جنائيةوبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمين الثلاثة وبمواجهتهما اعترفوابارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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