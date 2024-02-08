كوت ديفوار تتأهل لنهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على الكونغو

تأهل منتخب كوت ديفوار للمباراة النهائية من بطولة أمم إفريقيا، بعد الفوز على المونغو الديمقراطية ب٧د٤ نظيف، في مباراة نصف النهائي على ملعب الحسن واتارا، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وسجل هدف المباراة الوحيد سبستيان هيلير في الدقيقة ٦٥ من عمر المباراة.

ويواجه منتخب كوت ديفوار منتخب نيجيريا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب جنوب إفريقيا على تحديد المركزين الثالث والرابع.

أعلن إيمرس فايي القائم بأعمال المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الكونغو الديمقراطية على ملعب الحسن واتارا، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتأهلت كوت ديفوار صاحبة الأرض من دور المجموعات بين أفضل ثوالث، وأقصت السنغال حاملة اللقب في ثمن النهائي، قبل أن تتفوق على مالي في ربع النهائي.

أما الكونغو الديمقراطية فحلت ثانية في المجموعة السادسة، وتفوقت على مصر في ثمن النهائي قبل أن تقصى غينيا في ربع النهائي.

وفيما يلي تشكيل كوت ديفوار:

فوفانا- كونان- سيري- سينجو- سيكو فوفانا- كيسي- بولي- جراديل- نديكا- هالر- أدينجرا.

كما أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن تشكيل فريقه والذي أتى كالأتي:

نزو- باكا- موتوسامي- إليا- كاكوتا- باكومبو- بيكل- ويسا- مبيمبا- كياتينجوا- ماسوكو.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة يواجه في المباراة النهائية، المنتصر من نصف النهائي الآخر الذي يجمع بين نيجيريا وجنوب أفريقيا.