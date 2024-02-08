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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق بطولة كأس مصر للتجديف بمشاركة 500 لاعب من 14 نادي

الاجتماع
الاجتماع

 عقد الاجتماع الفني لبطولة كأس مصر للتجديف، في الإسماعيلية، حيث تم ترتيب التفاصيل النهائية للبطولة المرتقبة. تم تخصيص يوم غد الخميس لإجراء تصفيات البطولة، في حين ستنطلق السباقات الرسمية للبطولة يومي الجمعة والسبت المقبلين، الموافقين لـ 9 و 10 فبراير.

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يشارك في هذه البطولة المهمة نحو 500 لاعب يمثلون 14 ناديًا من نوادي التجديف المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وتتضمن الأندية المشاركة: القناة الرياضي، هيئة قناة السويس ببورسعيد، هيئة قناة السويس ببورتوفيق، اتحاد الشرطة، المعادي واليخت، طلائع الأسطول، المصري، الكهرباء، اليخت المصري، البنك الأهلي، المقاولون العرب، المنصورة، الأقصر وأسوان.

تم عقد الاجتماع الفني بحضور الحكم الدولي سامي محمد أبو العلا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري للتجديف، والحكم الدولي أحمد حلمي غريب، رئيس لجنة حكام البطولة، بالإضافة إلى هيئة التحكيم المؤلفة من 12 حكمًا.

تتوقع أن تشهد هذه البطولة المهمة منافسة قوية بين الأندية المشاركة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق النجاح والتفوق والتتويج بلقب بطولة كأس مصر للتجديف. وتعد هذه البطولة فرصة للرياضيين لعرض مهاراتهم وقدراتهم البدنية في رياضة التجديف والتنافس على المستوى الوطني.

ستقام البطولة في مياه الإسماعيلية، وتتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق هذه الرياضة. ستكون هذه البطولة فرصة لتعزيز الروح الرياضية والتواصل بين الأندية واللاعبين من خلال المنافسة الشريفة والتعاون.

يتطلع الجميع إلى انطلاقة ناجحة لهذه البطولة الرياضية المهمة، ويتمنون التوفيق لجميع الفرق المشاركة في الكأس. 

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