فرج عامر يتغزل في حسام حسن: انحرفنا كرويا عن الطريق الصحيح والأمل فيه

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على بطولة أمم إفريقيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : بطولة أمم افريقيا اكدت اننا انحرفنا كرويا عن الطريق الصحيح ، الامل في حسام حسن يطلع جيل حديد يلعب بية دوليا ، وهذه افضل خصائل حسام حسن أستاذ في اكتشاف العناصر الجديدة الواعدة ، وقلبة حديد.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.