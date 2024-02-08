أيمن الرمادي: أتعرض للحرج عندما يسألني أصدقائي خارج مصر عن مواعيد المباريات

نشر الاعلامي احمد شوبير تصريحات المدير الفني لنادي سيراميكا كيلوباترا أيمن الرمادي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال أيمن الرمادي : "أتعرض للحرج أحيانا عندما يسألني أصدقائي خارج مصر عن مواعيد المباريات أو البطولات، عدم انتظام المسابقات في مصر سبب رئيسي في الأزمة" | CAN 2023

علي الجانب الاخر تأهل نادي سيراميكا كليوباترا، إلى نهائي بطولة كاس الرابطة المحترفة المصرية، بعد تخطي عقبة الاتحاد السكندري، بنتيجة 1-0 امس الثلاثاء، بإستاد الإسكندرية في دور الأربعة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وسجل هدف المباراة اللاعب الجزائري أحمد قندوسي في الدقيقة 27، بينما تعرض أحمد هاني الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كليوباترا للطرد في الدقيقة 33.

وتأهل سيراميكا كليوباترا بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي إلى نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

ويحمل سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة من نسخة الموسم الماضي.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة مع طلائع الجيش الذي تخطى عقبة المصري البورسعيدي.