انطلاق الانتخابات العامة في باكستان وسط هجمات مسلحة وأزمة اقتصادية

انطلقت منذ قليل في باكستان انتخابات عامة، وسط بيئة سياسية شديدة الاستقطاب وهجمات مسلحة وأزمة اقتصادية.

ومن المتوقع أن تتركز المنافسات الرئيسية بين المرشحين المدعومين من رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان الذي فاز حزبه حركة "الإنصاف" بالانتخابات الوطنية الأخيرة، وبين حزب "الرابطة الإسلامية" الباكستانية جناح نواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات ويعتبر المرشح الأوفر حظاً.

وخاض بيلاوال بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، البالغ من العمر 35 عاماً، حملة شرسة في محاولة للوصول إلى المنصب الأعلى.

ويقول محللون إنه قد لا يكون هناك فائز واضح لكنّ جنرالات باكستان الذين يتمتعون بنفوذ كبير يمكن أن يلعبوا دوراً.

وهيمن الجيش الباكستاني بشكل مباشر أو غير مباشر على الدولة المسلحة نووياً منذ استقلالها قبل 76 عاماً، لكنه يؤكد منذ سنوات أنه لا يتدخل في السياسة.