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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.4 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 633 مبايعة بقيمة 1.81 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 581.21 مليون درهم و587 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.23 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120.32 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 78.86 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 53.5 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 47.32 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 19.04 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 15.03 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيرا مبايعة بقيمة 19.53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 189.57 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 112.61 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 40.68 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 591.39 مليون درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 374.1 مليون درهم و104 رهن فلل وشقق بقيمة 217.29 مليون درهم،وكان أهمها بمنطقة الخوانيج الأولى بقيمة 156.6 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 132.61 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 28 هبة بقيمة 72.34 مليون درهم أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 21.33 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 9.35 مليون درهم.

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