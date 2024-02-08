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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مبيعات الديون تعزز صافي التدفقات النقدية على الأسواق الناشئة

صدى البلد

تلقت أسهم وسندات الأسواق الناشئة، في يناير، تدفقات صافية من المحافظ الأجنبية بقيمة 35.7 مليار دولار نتيجة ارتفاع مبيعات الديون، رغم الحذر الذي تبناه المستثمرون تجاه الصين.

وذكر المعهد أن مشتريات غير المقيمين من ديون الأسواق الناشئة بلغت 42.7 مليار دولار الشهر الماضي، في أكبر تدفق نقدي منذ يونيو 2021، في حين بلغت التدفقات الخارجة من الأسهم 6.9 مليار دولار. 

وسجلت جميع المناطق الجغرافية صافي بيع.

وظلت الصين في حالة ركود، إذ بلغت التدفقات الخارجة من الأسهم 3.2 مليار دولار في يناير، كما سجلت الديون الصينية تدفقات خارجة للشهر السابع على التوالي بمقدار 4.7 مليار دولار. 

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاستعادة ثقة المستثمرين ودعم أسواقه.

وأرجع معهد التمويل الدولي تدفقات السندات في يناير إلى ارتفاع المعروض.

وباعت الأسواق الناشئة سندات بقيمة 47 مليار دولار، وهو رقم قياسي في يناير. 

ويتوقع مورغان ستانلي إصدار ما يقرب من 165 مليار دولار من الديون السيادية للأسواق الناشئة هذا العام، بزيادة 20% تقريباً عن 2023.

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في مقابلة حديثة إن البنك المركزي قد "يتأنى" في نهجه، بعد أن قال سابقاً إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستتحرك نحو الانخفاض في الأشهر المقبلة بعد اجتماع 31 يناير. 

ويتوقع المستثمرون حالياً أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في مارس، ويخفضها 25 نقطة أساس في مايو، وفق بيانات مجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

وسجلت أسهم الأسواق الناشئة باستثناء الصين تدفقات خارجة بلغت 3.8 مليار دولار بعد شهرين من التدفقات الداخلة.

 

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