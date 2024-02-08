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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

صدى البلد

كشف وليد دعبس، رئيس مودرن فيوتشر، عن مفاوضات مع مدير الكرة السابق للأهلي سيد عبد الحفيظ.  

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت: “دخلنا في مفاوضات مع سيد عبد الحفيظ ولكنه شكرنا واعتذر لالتزامات خاصة به”.  

من جانب آخر، توجه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور وليد دعبس، بالتهنئة والتقدير الكامل للكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة لاختيارهم لتولى مسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول.


ويضع نادي مودرن  فيوتشر المصلحة العليا للوطن أولًا، وعلى الرغم من وضع استراتيجية خاصة للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة ووجود العديد من الارتباطات المحلية والقارية الهامة بعد أيام قليلة، لكن المصلحة العليا للوطن دائمًا تأتي في المرتبة الأولى، ونتمنى للكرة المصرية كامل التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

إعلامي هاني حتحوت الاعلامي هاني حتحوت سيد عبد الحفيظ وليد دعبس نادي مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر

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رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

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