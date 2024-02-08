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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مليار جنيه في شهرين..

بعد النصب على 2000 سيدة.. بلوجر شهيرة تواجه هذه العقوبات |فيديوجراف

البلوجر سلمى الغزولي
البلوجر سلمى الغزولي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على البلوجر سلمى الغزولي وشقيقها محمد في أحد الأكمنة المعدة لهما في محافظة القاهرة بعد تعدد البلاغات ضدهما ، واتهامهم لها بالاشتراك مع البلوجر الشهيرة في النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وتم ترحيل سلمى الغزولي وشقيقها إلى محافظة المنوفية نظرا لكثرة البلاغات في مركز أشمون وأمرت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات.


 

واستغاث عدد من الضحايا نتيجة النصب على إحدى الضحايا، والتى أدلت أن البلوجر المتهمة استولت منها على مبلغ 4 ملايين جنيه بعدما طلبت منها استيراد حاوية ملابس لها.

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مليار جنيه في شهرين.. تسجيل صوتي يكشف كواليس نصب بلوجر شهيرة على 2000 سيدة

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مفاجآت في اتهام بلوجر شهيرة بالاستيلاء على مليار جنيه من 2000 سيدة


و اختفت تماما وأغلقت كافة صفحاتها وخطوط الهواتف وعندما تواصلوا مع "خلود الصاوي" وسيط شركة الشحن انكرت صلتها بها وقالت لهم: "ماليش دعوة اخبطوا راسكم في الحيطة" وعلموا انها سافرت خارج البلاد.

 

عقوبة النصب على المواطنين

 

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

الأجهزة الامنية مديرية امن القاهرة البلوجر سلمى الغزولي سلمى الغزولي خلود الصاوي محافظة المنوفية

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