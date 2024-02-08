عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية|الرئيس القبرصي يستقبل وزير الخارجية بمستهل زيارته لـ«نيقوسيا»

صدى البلد

استقبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، صباح اليوم /الخميس/، وزير الخارجية سامح شكري بمقر الرئاسة القبرصية؛ وذلك فى مستهل زيارته الحالية إلى نيقوسيا.


وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر حسابه على منصة (أكس)- "مصر وقبرص.. علاقات صداقة تاريخية.. وتعاون متعدد الأطر يستند إلى رؤى متقاربة ومصالح مشتركة.. وتنسيق وثيق حول التحديات المشتركة".


وكان شكري قد توجه في وقت سابق اليوم إلى نيقوسيا في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات بين البلدين، والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.


وأوضح السفير أبوزيد أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر وقبرص، والحرص المتبادل على تعزيز تلك العلاقات المتميزة والوثيقة والتي تتطور بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.


كما تستهدف الزيارة أيضاً تنسيق المواقف بين الجانبين حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

بتخفيضات على اللحوم والدواجن .. تفاصيل انطلاق معرض وزارة الزراعة قبل رمضان

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

ترشيحاتنا

ماذا قال حسن شحاتة حول تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

مأساة طفل عين شمس.. ابوه خلص عليه وأمه رمته في القمامة

مجلس الصحفيين يثمن قرارات الرئيس بتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية ويطالب بزيادة بدل التكنولوجيا

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات نهاية الأسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة ....رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة |شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ