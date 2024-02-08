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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيلة الصحة بالإسكندرية تفتتح أقسام طبية جديدة بعدد من مستشفيات المحافظة

صدى البلد

افتتحت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، اليوم الخميس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى (جمال حمادة المركزي) ووحدة العناية المتوسطة بمستشفى (صدر كوم الشقافة) التابعين للمديرية؛ بهدف توفير كافة خدمات الصحية للمواطنين.


وأوضحت وكيلة الوزارة - في بيان - أن وحدة العلاج الطبيعي تقدم خدمات علاج الآلام و تيبس المفاصل وآلام العمود الفقري والعلاج الطبيعي لحالات غضروف الرقبة والظهر (قبل وبعد العمليات) والشلل بأنواعه (رباعي- نصفي- وجهي) وإصابات الملاعب (الرباط الصليبي وغضروف الركبة).


وأشار البيان إلى أن وكيلة الوزارة تفقدت أيضا قسم المعايرة المركزي، وتابعت ما تم من تحسين لخط سير التعقيم المركزي بالمستشفى حسب تعليمات فريق مكافحة العدوى، وإضافة جهاز تعقيم (اوتوكلاف) جديد بسعة 240 لترا، والذي يمثل ضعف سعة الأوتوكلاف المستخدم حالياً.


وأشادت "ندا" بعرض فريق المستشفى ملخص للتطوير وأهم الإنجازات الذي تمت بالمستشفى خلال الفترة الأخيرة؛ بتحسين نظام العمل بالمستشفى وحرص العاملين على تقديم كل الاهتمام و الرعاية للمرضى، مؤكدة ضرورة الاستمرارية والاستفادة من روح التعاون والاندماج بينهم، مشددة على الاهتمام برضاء المواطنين عن جميع الخدمات المقدمة.


كما افتتحت وكيلة وزارة الصحة وحدة العناية المتوسطة بمستشفى (صدر كوم الشقافة) بسعة 17 أسرة، متفقدة غرفة النفايات.
 

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