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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول المشروعات الخضراء الذكية في 3 محافظات

صدى البلد

نظم المجلس القومى للمرأة ورشة عمل حول "المشروعات الخضراء الذكية" ، استهدفت الميسرات الماليات لمحافظات الفيوم والدقهلية وبني سويف، واستمرت علي مدار أربعة أيام.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ،  والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وخلال ورشة العمل أشارت أنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس ، إلي أهمية  المبادرة  وأهدافها التي تشمل تمكين المرأة  المصرية لمواجهة تحديات التغير المناخي، وأهمية المشروعات الخضراء الذكية لسيدات القري، والنفع الذى سيعود عليهن وعلي المجتمع من تنفيذ مثل تلك المشروعات ،  مؤكدة على الدور الهام للميسرات في دفع عجله التنمية  البيئية وذلك من خلال توضيح أهمية تلك المشروعات  لسيدات قراهم وحثهم علي تبنيها والبدء بتنفيذها .

واستعرضت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس الحملات التوعوية والبرامج التدريبية التى يقدمها المجلس وعلى راسها حملات طرق الأبواب.

وتطرقت جيهان توفيق رئيسة الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الى الحديث عن جهود مصر فى ملف المرأة وتغير المناخ،  وعرضت طرح مصر الدولي حول المرأة والبيئة وتغير المناخ.

فيما عرضت أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوى المرأة، دور المكتب فى تقديم الخدمات القانونية للسيدات.

وعرضت مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات،  جهود وأنشطة المجلس فى تمكين المرأة اقتصاديا عبر تنمية مهاراتها.

فيما عرضت شيماء نعيم ، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس ، مفهوم التخطيط الاستراتيجي من منظور تمكين المرأة ومهاراتها القيادية.

وتحدثت نشوى مصطفى المسؤلة الادارية عن مشروعات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي،  عن أهمية دور المرأة الريفية فى الحفاظ علي البيئة .

كما شرحت ياسمين علي منسقة مشروع مجموعات الإدخار والاقراض الجوانب الفنية للمشروع والاجابه علي كافة الاسئله الخاصة بالابليكشن التي أثارتها ميسرات المشروع.

وتضمنت ورشة العمل جلسة لمراجعة المعلومات الخاصة بمنهجية مجموعات الادخار والاقراض الرقمي والتثقيف المالي قدمتها مشرفتي محافظات المنيا وسوهاج كلا من هناء عزيز و رضوي صلاح  .

 

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IMG-20240208-WA0116
IMG-20240208-WA0115
IMG-20240208-WA0115

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