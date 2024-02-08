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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

صدى البلد

كشف الاعلامي أحمد شوبير، عن تطورات جديدة في ازمة غرامة كهربا مع الزمالك.

وقال خلال برنامجه الإذاعى: “اذا جاء حكم ضد محمود كهربا ليس أمامه سوى المحكمة الفيدرالية في سويسرا ولكن كهربا مكمل الموسم الحالي مع الأهلي بدون إيقاف”. 

وأكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود كهربا لاعب فريق الأهلي حرص على الاجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي قبل السفر مع بعثة منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" كهربا تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في حضور خالد بيبو مدير الكرة ووكيله أحمد يحيي عن سداد غرامة الزمالك التي تصل إلى مليوني دولار بخلاف الفوائد التي تصل إلى 400 ألف دولار".

 

وأشار إلى أن كهربا أبلغ الخطيب برغبته في الانتهاء من ملف دفع غرامة نادي الزمالك في أقرب وقت ممكن للتركيز أكثر مع الأهلي في الفترة المقبلة.

 

 

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