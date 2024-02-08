أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد .



أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم فى المحلات بدون مصنعية كما يلي :-

- بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4230 جنيها.

- فيما سجل سعر عيار 21 يسجل 3700 جنيه.



- بلغت أسعار الذهب عيار 18 يسجل 3171 جنيها.



- فيما سجل سعر الذهب عيار 14 يسجل 2467 جنيها.



- بلغ سعر الجنيه الذهب 29600 جنيه.



قرار البنك المركزي



وتأتي تلك الأسعار بعد قرار البنك المركزي بشأن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة استقرار في تعاملات الخميس المبكرة، على خلفية تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قلصت توقعات السوق بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة وقوضت الطلب على الملاذ الآمن .

وتشير التوقعات إلى وجود مخاوف جيوسياسية كافية لإبقاء الإقبال على شراء الملاذ الآمن خيارا قائما مما يحد من تراجع أسعار الذهب.



ويريد مسؤولو المركزي الأميركي إرجاء خفض الفائدة حتى تكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2%.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

ويترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة والمقرر صدورها اليوم بعد أن جاء التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية الأسبوع الماضي أقوى من المتوقع.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2033.56 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2049.00 دولارا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم أدنى مستوياته في خمس سنوات وهبط في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 893.16 دولار للأونصة. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.24 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 880.05 دولار.