عضو بالشيوخ: الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة حماية اجتماعية

قال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بأكبر حزمة إجتماعية للحماية الإجتماعية سيتم تنفيذها خلال شهر مارس المقبل، مشيرا إلى انها تضمنت الكثير بهدف رفع مستوي معيشة المواطن المصري.

وأضاف النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”: “الرئيس السيسي يشعر بما يعانيه المواطن المصري من الأسعار، وبالتالي رفع الحد الأدني لكل العاملين بالدولة من 4 آلاف إلى 6 آلاف جنيه، إلى جانب تزويده العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بزيادة المرتبات من 1000 إلى 1200 جنيه”.

وتابع النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي قام برفع الحد الأدني للضريبة من 45 ألفا إلى 60 ألف جنيه، كما أنه قام بتزويد المعاشات الذى سيستفاد منها أكثر 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، حيث زادت بنسبة 15%.