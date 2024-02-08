الأهلي يضع اللمسات الأخيرة في إعارة نجم الفريق لنادٍ تركي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق عن موقف الأهلي مع لاعب بالفريق.

وكتب عبر فيسبوك: “خاص - الأهلي يضع اللمسات الأخيرة علي إعارة أحمد عبد القادر إلي سيفاس سبور التركي”.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا قويًا لمجموعة اللاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش صباح ‏أمس.‏

واقتصر مران الفريق على اللاعبين الدوليين، في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني راحة لبقية اللاعبين على ضوء البرنامج التدريبي ‏الخاص بالفترة المقبلة.‏

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يشرف كولر على فقرات خططية بمشاركة اللاعبين، وانضم إليهم أليو ديانج الذي فضل ‏المشاركة في التدريبات عقب عودته للقاهرة مباشرة.