تنمية تفوز بجائزتي “أفضل مكان عمل” و"شركة التمويل متناهي الصغر الأسرع نموا"

أعلنت شركة «تنمية»، التابعة لمجموعة “إي اف چي” القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة من الحلول المالية مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، أنها فازت بجائزتي "أفضل مكان عمل" و"شركة التمويل متناهي الصغر الأسرع نموًا" من مجلة "Global Economics" وذلك للعام الثاني على التوالي، وهو ما يعكس الجهود التي تبذلها الشركة لتوفير بيئة عمل مناسبة وداعمة للموظفين سعيًا لتوفير أفضل منتجات وخدمات التمويل متناهي الصغر لعملائها.

وتضع شركة «تنمية»، على رأس أولوياتها، ضرورة تزويد الموظفين بخبرات عمل استثنائية قائمة على التنوع والشمول وتنمية القدرات والمهارات الشخصية، كما تحرص الشركة على تزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتحقيق النمو والازدهار على المستويين المهني والشخصي.

وأثمر ذلك عن نجاح الشركة في ترسيخ المكانة الرائدة لعلامتها التجارية وتعزيز نموها وانتشارها في جميع أنحاء البلاد، بفضل مجهودات موظفيها البالغ عددهم ما يقرب من 5 آلاف موظف، وذلك عبر إطلاق المبادرات الابتكارية وإبرام مجموعة من الشراكات الاستراتيجية الناجحة.

وفي هذا السياق، أعرب “چينو چونسون”، الرئيس التنفيذي لشركة «تنمية»، عن اعتزازه بحصول الشركة على هذه الجوائز التقديرية من مجلة "Global Economics" وغيرها من المؤسسات العالمية المرموقة في مختلف المجالات، وهو ما يعكس ثقافة الشركة الفريدة من نوعها كما تعد بمثابة تقديرًا صادقًا لتفاني الموظفين في العمل والتزام الشركة تجاه العملاء.

وأشار “چونسون”، إلى أن هذا النجاح ما كان لتحقق لولا الجهود التي بذلها جميع أفراد فريق العمل عبر التوظيف الأمثل لقدراته وشغفه بمواصلة تحقيق الإنجازات.

وأوضح أن حصول الشركة على هذه الجوائز يعكس التزامها بخلق بيئة عمل تساعد على تطوير الموظفين وتدعم الأفكار الابتكارية.

وأخيرًا، أكد “چونسون”، على التزام الإدارة بمواصلة تحسين بيئة العمل ودعم الموظفين لتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الشخصي والمهنية، فضلًا عن التوسع بباقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء.

تقوم مجلة "Global Economics" بمنح جائزتي "أفضل مكان العمل" و"شركة التمويل متناهي الصغر الأسرع نموًا" للشركات ذات بيئات العمل الاستثنائية، ممن يحرصون على إرضاء الموظفين ويهتمون بمشاركاتهم الفعالة، بالإضافة إلى التركيز على تنمية منتجاتهم وخدماتهم في الأسواق التي يعملون بها.

الجدير بالذكر أن شركة «تنمية» تأسست عام 2009، وسريعًا ما أصبحت في طليعة الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، حيث توفر رأس المال الذي يساعد على تغيير حياة العملاء، وبناء الشركات، وقيادة التغيير الاجتماعي والاقتصادي.

وتمكنت «تنمية» من تحسين الأحوال المعيشية للملايين في جميع أنحاء البلاد ومساعدتهم على إطلاق أعمالهم التجارية، بفضل شبكة الفروع الواسعة، وما تحظى به من خبرات هائلة وعلاقات مجتمعية قوية في هذا المجال.

وقامت «تنمية» بتوفير أكثر من 2 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام لقاعدة عملائها بمعدل 30 ألف عميل جديد شهرياً، وذلك من خلال ما يقرب من 5 آلاف موظف يعملون بشبكة فروعها التي تربو على 305 فروع والمنتشرة في 25 محافظة.