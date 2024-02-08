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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الطباعة والتغليف تتيح تحديث بيانات الشركات إلكترونيا

صدى البلد

نجحت غرفة الطباعة والتغليف في إتاحة خدمة تحديث بيانات الشركات الأعضاء إلكترونيا من خلال الدليل الإلكتروني الجديد للغرفة والذي يسمح لأعضاء الغرفة بتحديث بياناتهم دون الحاجة الي الحضور لمقر الغرفة.

وقال المهندس نديم إلياس رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف ، إن الغرفة تحاول بصورة مستمرة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بما يساهم في توفير الوقت والجهد المبذول على الشركات وتمكينهم من الحصول على خدمات الغرفة بأقل مجهود.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن الدليل الاليكتروني الجديد يحتوى عددا من الخدمات منها تحديث البيانات الخاصة بالشركات والأعضاء من خلال دليل اليكتروني تم تطويره بواسطة واحدة من أكبر الشركات التقنية في مصر من أجل تسهيل الحصول على الخدمات .

وأشار المهندس نديم إلياس إلي أن الدليل الاليكتروني الجديد لغرفة صناعة الطباعة والتغليف يحتوى على كافة بيانات ووسائل الاتصال بالغرفة دون الحاجة إلي الذهاب لمقر الغرفة، بحيث يكون التواصل اليكترونيا مع الغرفة للحصول على الخدمات كما تم إضافة خدمة تحديث بيانات الشركات.

وأكد رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن الغرفة تحاول باستمرار استحداث الخدمات الاليكترونية واعتماد وسائل تقنية حديثة من أجل خدمة الأعضاء

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