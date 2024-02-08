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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"الحركة الوطنية": حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الرئيس على توفير حياة كريمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد الدكتور محمد مجدي أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، بحزمة القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية برفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه، ورفع المعاشات 15% على أن يكون موعد التنفيذ من الشهر المقبل، قائلا إنه يمثل دعم قوى للمواطنين فى ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وتؤكد أن المواطن البسيط يلقى اهتماما خاصا من قبل القيادة السياسية وأن الدولة تتابع ما يعاني منه المواطن المصري.

وأضاف «مجدي»، أن حرص الرئيس السيسى على دعم ومساندة المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة أن هذه القرارات تسهم فى رفع مستوى معيشة ملايين الأسر، في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية القاسية والتى أثرت على اقتصاديات الأسر المصرية، الأمر الذى سيعوضها الآن بتطبيق هذا القرار، من أجل مواجهة تلك الأزمة، خاصة أن هذه القرارات تأتى مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ولفت أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن توجيهات الرئيس السيسى بـ 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى العام المالى 2024 /2025، تمثل تخفيفا كبيرا من كاهل تلك الفئات جميعا، وتعد بمثابة دعم كبير لهم لمواجهة حدة الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أنه منذ تولى الرئيس السيسى حكم مصر في 2014 وهناك اهتمام كبير بالمواطن البسيط، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات، بجانب تخصيص مبالغ طائلة لبرامج الحماية الاجتماعية والتى تنتصر للعدالة الاجتماعية، خاصة أن الرئيس السيسي وضع تحسين أوضاع معيشة المواطنين أولوية، في ظل حرصه على حماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وقرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أولى هدايا الرئيس فى العام الجديد.

محمد مجدى الحركة الوطنية السيسي برامج الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي

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