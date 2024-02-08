إطلاق شعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات «القاهرة 2024»

أطلقت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية شعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات المقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024، تحت رعاية وتشريف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن شعار المؤتمر هذا العام يربط بين الحضارة المصرية القديمة والحديثة لممر التنمية كرمز لقيام المطارات المصرية بدور كبير للتنمية الاقتصادية والنهضة الحديثة للدولة، تعبيراً عن شعار المؤتمر تحت مسمى "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

وسيناقش المؤتمر إنشاء المطارات بهدف خدمة مشاريع التنمية باعتبارها مراكز للتجارة ونقل الركاب والبضائع من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى دور المطارات كأحد المحفزات السياحية.