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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«أغلى إصدار بـ 200 جنيه».. تفاصيل معرض الكتاب في المنيا|فيديو

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

كشفت الدكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا، تفاصيل تنظيم معرض الكتاب في نسخته الرابعة للعام الثالث على التوالي، قائلة: «المعرض متخصص في كل المجالات مثل الاجتماعية والمالية والدينية والأدب والشعر والأطفال، والإقبال كان كبيرا على المعرض هذا العام، ويبلغ سعر أغلى كتاب 200 جنيه، ويبلغ سعر مجلدات البداية والنهاية لابن كثير 200 جنيه، بواقع 40 جنيه للمجلد الواحد». 

المعرض يتبنى مفهوم النمو الأخضر


وأضافت «عليوة» في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية،: «المعرض مختلف هذا العام ونحاول تقديم الأفضل، والشعار هذا العام هو نقرأ لننمو وننمو لنحمي عالمنا».


وتابعت مدير عام مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا: «المعرض يتبنى مفهوم النمو الأخضر، وحرصنا على أن يكون مختلفا، ونظمنا على هامشه معرضا للزهور بأسعار زهيدة ونعلم فيه رعاية النباتات وزراعتها واستغلال مساحة المنازل في الزراعة». 
وأوضحت، أنّ اليوم سيشهد ختام المعرض، وفي أول يوم تم افتتاح معرض الفن التشكيلي لفنان خالد عبدالراضي، كما يشهد المعرض تنظيم ورش ولقاءات ثقافية، حيث قدم الدكتور أحمد نشأت خبير التنمية البشرية ندوة عن الذاكرة، كما أصدرت المكتبة كتابا اسمه وحي الأقلام لـ25 شاعرا، كما شهد المعرض اكتشاف المواهب. 

معرض الكتاب محافظة المنيا مصر النمو الأخضر

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