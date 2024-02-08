مكتبة الإسكندرية تنعى الشاعر والفنان التشكيلي مجدي نجيب

نعت مكتبة الإسكندرية، ببالغ الحزن والأسى الشاعر والفنان الكبير مجدي نجيب، الذي وافته المنية أمس /الأربعاء/.



وأعرب مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد - نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها - في بيان، اليوم /الخميس/ عن خالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، داعيا أن يتغمده الله عزَّ وجلَّ بواسع رحمته.



ويعد مجدي نجيب من كبار الشعراء في مصر والوطن العربي، حيث أصدر عددًا من الدواوين الشعرية بالإضافة إلى كتابته لعدد كبير من الأغاني لكبار المطربين المصريين والعرب أبرزهم عبد الحليم حافظ وفايزة أحمد وشادية وصباح ومحمد منير وغيرهم، كما تميز نجيب كفنان تشكيلي، وأقام عددًا من المعارض الفنية التشكيلية آخرها معرضه شبابيك العام الماضي.



يشار إلى أن جمعية المؤلفين والملحنين أعلنت - أمس - وفاة الشاعر مجدى نجيب، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، وقدم أشعاره للكثير من مطربي مصر، منها أغاني "كامل الأوصاف" مع عبد الحليم حافظ، "غاب القمر يا ابن عمي"، "قولوا لعين الشمس"، "يا طريقنا يا طريق"، " للفنانة شادية"، "أخد حبيبي"، "العيون الكواحل"، "تعالى وشوف" للفنانة فايزة أحمد، "جاني وطلب السماح" صباح، "كل شيء في بلادي" نجاة، "أوعدك" سعاد محمد، ""أفراح" محمد رشدي، "يا ريتك معايا" هاني شاكر، "طلب القهوة" فريق الجيتس، "إسكندرية" للمطرب الليبي أحمد فكرون.

